‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Questa Roma può perdere anche col Vitesse”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma ha pescato la squadra più semplice da affrontare, ma intanto bisogna capire se si rimetterà in carreggiata. E questa Roma è capace di perdere con tutte le squadre, Vitesse compreso. È discontinua, non dà certezze e non è in grado imporsi su nessun campo. I gialorossi sono ottavi a 41 punti ma la Juve è quarta con solo sei punti in più, quindi possono ancora benissimo lottare per il quarto posto. Oliveira ha perso un po’ di terreno sui compagni, a questo punto meglio Veretout che si è riposato e mi sembra più adatto, magari anche perché deve farsi vedere da altre squadre. Non so cosa ci aspettavamo da Oliveira, era un panchinaro del Porto, ha giocato un po’ in giro e non è mai stato riscattato, è un giocatore normale e non è il salvatore della patria. Lui e Maitland-Niles sono due alternative in più. Mourinho non ha mai parlato delle sue doti tecniche ma solo della personalità, non è il giocatore che si aspettava e infatti ha sempre chiesto il regista. È un’alternativa a Veretout. Allora la domanda è: è stato giusto prendere un allenatore come Mourinho se non vuoi fare un mercato 200-300 milioni?"