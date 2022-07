‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La situazione nella Roma non soddisfa Mourinho”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Mourinho è un grande comunicatore e adesso ha deciso di non comunicare. Non so se non vuole parlare per non lamentarsi ma credo che lui ce l’avesse con una parte della stampa che si è approfittato della sua disponibilità".