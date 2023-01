‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Una vittoria che non ti cambia la vita”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La vittoria è arrivata con un rigore preso da Dybala in maniera molto furba. Il problema è che questa squadra o l'accende Dybala o trova i gol di Abraham dello scorso anno, non trovo chi altri la possa accendere. Il livello dei giocatori non è da primi quattro posti.