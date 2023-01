‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Su Zaniolo la Roma deve fare chiarezza”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Vorrei la Coppa Italia più del quarto posto. Sono contenta che la Roma abbia la possibilità di arrivare in semifinale. Certo, devi prima battere la Cremonese all'Olimpico ai quarti. Vincere la Conference League ti ha dato la sensazione che le finali puoi vincerle con Mourinho".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Su Smalling la Roma deve cercare di rinnovare il contratto ma senza fare follie. E' un giocatore determinante in difesa, ma in giro si trova abbastanza facilmente un sostituto. Non capisco perché fino ad oggi Kumbulla ha trovato poco spazio, perché domenica mi è piaciuto molto. Su Zaniolo è giusto valutare grosse offerte, ma bisogna avere idee chiare su di lui. La Roma ne ha bisogno ancora di lui, la stagione è lunga".