‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che Mourinho possa rimanere ancora a Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): “Non so se l’avventura di Mourinho alla guida della Roma possa essere considerata positiva. Fatico a condividere il suo tono e il suo modo di fare sempre da vittima. Da quando hanno comprato Lukaku, si parla solo delle lacune che ha la rosa della Roma".

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Vincere l’Europa League con quel Manchester United non è stato un grandissimo risultato per Mourinho. In campionato non ha avuto risultati negli ultimi anni. Mourinho è un comunicatore e motivatore ma sul piano del gioco, è uno dei peggiori allenatori che la Roma abbia mai avuto".

Gianni Visnadi (Radio Radio mattino 104.5): “Credo ci sia un po’ di accanimento nei confronti di Mourinho. A me il suo modo di allenare e comunicare non ha mai convinto però oggi non mi sento di poterlo sminuire. Ha vinto la Conference ed è arrivato in finale di Europa League perché quelle erano le competizioni alle quali si era iscritta la Roma".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Mi auguro che Mourinho possa rimanere ancora a Roma ma credo che ci sia sempre un’eccessiva ricerca su di lui che sposta molto e che fa parlare molto”.

