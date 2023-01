‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma sottotono, domani sarà difficile”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ogni partita ha una storia a sé, ma se dobbiamo analizzare le gare di mercoledì dico che il Milan è nettamente favorito domani sera. I rossoneri li ho visto meglio di tutte le altre, invece la Roma è sottotono, mi aspettavo qualcosa di meglio. Metterei Mancini su Leao, perché Celik non ha il passo per tenerlo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non riuscirà sempre a portare a casa la vittoria di misura giocando male. I giocatori più importanti devono tirar fuori la personalità per trascinare la squadra, penso a Pellegrini, a Zaniolo e ad Abraham, visto che Dybala già lo fa. Manca qualcosa in più dal punto di vista caratteriale".