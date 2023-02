‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Quando recupera i big la Roma ha una rosa forte”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Mourinho non molla nulla e sul 2-0 ha incitato anche il pubblico a tifare di più. Lui sta attento a qualsiasi dettaglio anche se è riuscito a mettere in campo una squadra quasi perfetta ritrovando uno Spinazzola formato Europeo. Ieri sera la Roma ha vinto senza soffrire mai".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è questa, quella vista ieri. Perché è arrivata così tardi a giocare a questo livello? Io non mi meraviglio, ma sono preoccupato dal fatto che non è stata così per un anno e mezzo. Questa squadra, con questo atteggiamento, poteva competere anche per lo scudetto"