‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “La Roma può passare il turno, ma dipende da Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri meritava di vincere però il calcio è questo. La partita la può ribaltare però non sarà facile per niente. Bisognerà recuperare Dybala perché senza di lui sarà dura”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha giocato una buona partita e meritava di vincere. Adesso ti complichi il cammino in Europa League e per una volta non ha funzionato Dybala. L’aspetto positivo è aver fatto la partita in un campo difficile”.