‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Peccato per i due svarioni difensivi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Quella di Napoli, grazie a Mourinho, diventa una sconfitta che va oltre i punti persi e lascia la sensazione che la Roma si sia ricompattata nonostante il caso zaniolo e possa pensare davvero di conquistare la Coppa Italia".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5) "La Roma ha perso perché ha commesso errori in difesa, con due ingenuità clamorose. E' stata in partita, alla pari col Napoli, ma poi ha concesso due occasioni agli avversari. Il segnale, però, è buono dal punto di vista dell'identità di squadra, con carattere e attenzione. Sarà una bella lotta per andare in Champions, e la Roma sta in lotta".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5) "La Roma ha fatto un'ottima partita, col Napoli in difficoltà fino ai gol segnati. Se la Roma gioca sempre così ha grandi possibilità di entrare nei posti Champions. L'Inter va di sicuro, poi due posti per quattro squadre con la Roma in vantaggio sulle altre".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5) "La Roma avrebbe meritato almeno il pareggio, ha giocato davvero bene dimostrando di essere in grado di poter lottare per un posto in Champions e la vedo in vantaggio sulle altre pterendenti. Ho rivisto un El Shaarawy dei miglior tempi".