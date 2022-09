‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ora i giocatori vengono volentieri alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Tiago Pinto ha lavorato bene e quest'anno sul mercato ha vinto. La Roma è cresciuta tanto come società come squadra e lo ha fatto anche il dirigente portoghese. E' evidente che Zaniolo quando sente l'inno ha i brividi, ora il Club deve dargli uno stipendio all'altezza di un grande giocatore. Udinese-Roma dico 2. Per me quest'anno la Roma vince lo scudetto".