‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Oltre a Dybala ho visto diversi segnali positivi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport – 101,5): “Se Pellegrini gioca anche quando è infortunato significa che non si fida degli altri. Ieri mi è piaciuto molto Zalewski, sta tornando in fiducia. Nicola ha combattuto tanto. Mourinho vuole vincere una coppa anche quest’anno. La Coppa Italia è un obiettivo concreto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri ho visto una Roma più sicura, più compatta. Abraham sta tornando a livelli buoni, Pellegrini un po' in difficoltà, e quindi la vittoria la considero un passettino in avanti. Un voto: direi 6,5. Ho visto alcuni segnali positivi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Vittoria importante quella della Roma ieri sera, ma io mi domando: perché in questa squadra segna solo Dybala? Tre punti, però, che ti consentono di restare attaccati al discorso Champions, e questo è importante. La Roma è la più attrezzata per il quarto posto rispetto a Lazio e Atalanta".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha giocato male e non ha sfruttato molto la superiorità numerica. Dybala costretto a rientrare nella propria metà campo per prendersi il pallone. Il gioco della Roma non esiste, non c'è. Ben venga la vittoria arrivata per gesti individuali. Dybala giocatore superiore alla media, ma si sapeva".