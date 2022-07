‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Ronaldo è più forte di Mourinho”

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92.7): "Ronaldo è più forte di Mourinho ma tra ingaggio - più di 100 milioni - e costo del cartellino non credo sia un'operazione fattibile. Se viene preso e Pinto non lo sa, io al posto me ne andrei. Comunque, se al posto di spendere 120 milioni per un solo giocatore, se ne prendessero tre tipo Jorginho, Ziyech e Bremer si vincerebbe lo scudetto. Quando si è deciso di puntare su Mourinho, non c'era un allenatore e comunque anche l'ingaggio di Sarri si aggirava su quella cifra. La Roma ha uno slancio in più perché Friedkin è il proprietario del fondo che la gestisce, ma si deve capire che ci sono altri discorsi da fare e si punta sulla sostenibilità. La Roma comunque si deve rafforzare e ci sarà un braccio di ferro per Frattesi, ma alla fine arriverà. A prescindere da Zaniolo mi aspetto un nuovo acquisto in attacco. Belotti non è all'altezza.".