‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Karsdorp non è un rinforzo”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il rientro di Karsdorp? Capirai... Lui non ha mercato e quel poco che ha non se l' andato a cercare. Karsdorp non è un rinforzo, è un calciatore che come prende pala la dà indietro. Spero che torni bene Spinazzola, lui sì che può essere un rinforzo. Io non mi ricordo molte azioni in progressione che hanno agevolato. Ti può dare una mano alla squadra, ma a livello tecnico non ti aggiunge niente. Pellegrini spreca tanta energia a centrocampo e perde in qualità nell'ultimo passaggio".