‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “L’arrivo di Lukaku è solo grazie ai Friedkin”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "A me non pare che ci sai tutta questa sintonia tra Pinto e Mourinho. Credo che la Roma abbia fatto un mercato molto buono e credo che l’arrivo di Lukaku sia solo grazie ai Friedkin. Era l’unica possibilità che gli era rimasta sennò doveva andare in Arabia. Mi pare che la situazione interna alla Roma non sia una situazione ideale perché c'è un continuo rimbalzo di responsabilità che non va bene."

Furio Focolari (Radio Radio Mattina): "Quale altro direttore sportivo della Serie A avrebbero fatto una conferenza stampa per dimostrare che non c’è alcun problema con l’allenatore? Nessuno. Noi diamo tutto per scontato ma non è così. Pinto fa capire alcune cose importanti. La prima su tutte è la volontà di arrivare in Champions anche da parte dei Friedkin."

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Io trovo il discorso di Pinto molto positivo, da segnali che si sta lavorando in gruppo. La partenza sì è stata negativa ma ho visto la motivazione per arrivare al migliore dei risultati. Il mercato è fatto così. L’unica cosa che contesto è la ricerca di giocatori che non erano pronti subito, si doveva fare il contrario. Si può ipotizzare che la società sia proiettata al futuro grazie all’arrivo di marcos Leonardo"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma non è stata costruita per il futuro per raggiungere la Champions. Mourinho non credo che andrà via"

