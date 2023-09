‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dybala e Lukaku possono sopperire alle altre debolezze”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “C’è grande curiosità per Lukaku e Dybala. I primi segnali dal belga sembrano positivi, credo giocheranno insieme cercando di rilanciare una squadra che ne ha assolutamente bisogno. Sulla carta è una delle coppie più forti, poi parlerà il campo che non tradisce mai. Spero solo che possano stare bene. Con loro due puoi sopperire ad altre zone del campo con qualità inferiore. Gli esterni sono un vecchio problema della Roma, in un sistema di gioco così se non hai i giocatori giusti sulle fasce regali due calciatori. Poi devi mettere El Shaarawy che è un attaccante".

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma col Milan era dimezzata, non andrebbe tanto avanti in campionato. Con il recupero di tutti se la può giocare benissimo col quarto posto, ma devono stare sempre in condizione. Devono dare continuità a prestazioni e presenze. Dybala e Lukaku possono dare un valore aggiunto, tranquillità alla squadra, pensando che con loro due qualcosa può sempre succedere. Gli esterni? Il termine è improprio. Quelli della Roma sono due centrocampisti esterni, gli esterni veri e propri sono le ali. La Roma non ha un’ala. Zalewski va sul binario, ogni tanto rientra ma non è un’ala pura come Politano e Felipe Anderson".

Sandro Sabatini (Radio Radio mattino 104.5): "Gli esterni? Quelli dell’Inter sono Dumfries e Cuadrado, sono diversi da Celik e Karsdorp. Come Dimarco e Carlos Augusto sono diversi da Zalewski e Spinazzola, il livello è diverso. Vero che Mourinho deve dare qualcosa in più, compreso il fatto di cambiare alcuni aspetti, di sperimentare, anche passando a quattro vista la partenza di Ibanez, e dato che gli esterni sono il punto debole. Però la Roma deve far giocare tutte le partite a Dybala e Lukaku, poi si vede".

