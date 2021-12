‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Abraham non è un goleador”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Condivido molto quello che ha detto Mourinho nelle ultime ore, per quello che riguarda la sofferenza. Quella di Bergamo sarà una partita difficile. Delle grandi, la Roma ha battuto la Fiorentina, pareggiato con il Napoli e poi le ha perse tutte. L’Atalanta è più forte dei giallorossi in questo momento. Sarebbe divertente se la Roma vincesse, potrebbe prendere spunto per andare più in alto. Queste partite necessitano di cambi, io vedo l’Atalanta che ha giocatori di un livello alto come ricambi. La Roma non ha queste varianti. Quando nel secondo tempo sei costretto a cambiare qualcosa, la Dea ci riesce spesso, le altre no"