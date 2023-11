‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “La Roma fa i salti mortali con tutti questi infortuni”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "Auspicherei un centrocampo Pellegrini, Cristante e Bove. Sarebbe un centrocampo forte che può dare una spinta importante. La Roma però la deve vincere questa partita, altrimenti niente. Paredes lo vedo come un problema, non come una risorsa".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): "La Roma non può fallire questa opportunità con tre scontri diretti al vertice. Se ti presenti con Dybala e Lukaku viene da pensare che non puoi non vincere. Soprattutto in questo fine settimana".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): "I giocatori della Roma hanno saltato oltre 50 partite per infortunio, un’intera stagione fuori. Questo rimarca quanto la Roma stia facendo i salti mortali ed è comunque a 3 punti dalla Champions. La Roma è nettamente favorita sull’Udinese, che pure è in ripresa".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domenica contro l'Udinese è una partita da portare a casa con il risultato pieno, in qualsiasi maniera. Con Lukaku la Roma ha preso il giocatore giusto, che ti risolve le partite e alla squadra serve come l'aria. Su di lui puoi contare, ora bisogna cercare di recuperare tutti gli altri big intorno. Ed hai la difesa che non ti dà la garanzia che avevi l'anno scorso. Molte preoccupazioni ci sono per la condizione generale della squadra. Siamo sempre sul filo. L’Udinese fai fatica a batterla, ne ha perse solo 3, sarà una partita tirata di un livello fisico che la Roma non so se sarà in grado di sopportare. Ma c’è la speranza che con l’appoggio dell’Olimpico possa portarla a casa".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento l'Udinese è l'avversario peggiore che poteva capitare alla Roma. I giallorossi stanno in un momento di fragilità, e serve una scossa senza piangersi addosso come si è fatto in queste ultime settimane. Dybala è in ombra, quello vero non si è mai visto in giallorosso"

