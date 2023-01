‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma in casa ha fatto malissimo”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham non giocano insieme stavolta non lo faranno più. Una soluzione che è giusto provare. Zaniolo e Dybala possono fare la differenza. Pellegrini dovrà sacrificarsi un po' di più in mezzo al campo, ma ci sarà più qualità rispetto ad un centrocampo con Matic e Cristante".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi sembra che ci sia una situazione complicata. Praticamente non ti puoi muovere e ti devi affidare a dei parametri zero. Speriamo che la Roma si riprenda e che abbia un rendimento che consenta di lottare per arrivare al quarto posto".

Furio Focolari (Radio radio Mattino - 104.5): "La partita di oggi per la Roma non è semplice perché non lo è per nessuno dopo 50 giorni. Il Bologna viene da una serie di risultati positivi. La Roma in casa ha fatto malissimo, mentre in trasferta ha fatto bene. Dovremmo capire come mai. Mourinho prova la tattica del vinciamo a tutti i costi. Mettere insieme Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham è un rischio, ma ti può anche andar bene".