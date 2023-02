‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho e Dybala hanno mancato di rispetto alla Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho dice che parlare a giugno è tardi. Ma perché? A giugno avrà ancora un altro anno di contratto. A meno che non ci siano delle clausole che non conosciamo. Così era a dicembre con il Portogallo, aveva comunque un contratto. Le parole di Dybala sono forse anche più allarmanti di quelle di Mourinho".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "C’è stata una mancanza di rispetto alla Roma da parte sia di Dybala che di Mourinho, come se loro stessero alla Roma per farle un piacere e potrebbero stare da qualsiasi altra parte. Io non ricordo code di club pronti a prendere Mourinho due anni fa e l’estate scorsa Dybala è venuto alla Roma non perché impazzisse per il Colosseo ma perché è stato l’unico club a cercarlo. Io ho ammirazione sconfinata per il Dybala calciatore, ma l’anno scorso gratis non l’ha preso nessuno. Lui fa capire che un anno più vecchio e a 20 milioni ci sarà la fila. Io ci vedo un po’ di mancanza di rispetto da entrambi. Credo che la Roma meriti di essere al centro, almeno delle parole, per il presente e il futuro. La Roma gli ha dato tanti soldi quando nessuno li voleva".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Nessun monologhista di Sanremo vale Mourinho. Lui quando parla affascina tutti quelli che non lo conoscono bene e perde di vista il dovere di un aziendalista, di proteggere i propri giocatori ma anche l’azionista e proprietario del club. All’atto pratico la storia di Mourinho dovrebbe insegnare a qualcuno che lui pensa a se stesso, al pubblico, ai tifosi, allo spogliatoio ma fino a un certo punto, e poi lui saluta il club e se ne va senza giustificare il proprio comportamento. Il club ha una fragilità rispetto alla squadra. Negli altri club internazionali c’è un solo dirigente che si espone in maniera netta e con grande carattere e personalità. Tutto questo fa dimenticare che la Roma gioca stasera una gara che vale una coppa che può essere alla portata. E si parla del futuro di Mourinho, come se la Roma non potesse prescindere da lui".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Tiago Pinto dice che la Roma ha dato a Mourinho una rosa da Champions ed è quello che pensano anche i Friedkin, che per questo non pensa di dover dare delle spiegazioni al mister. Invece l’allenatore sta dicendo che la rosa non è da Champions. Non c’è una comunione di intenti per il futuro. Mourinho sta preparando la strada anche con i tifosi, facendo capire ‘Io qui rimarrei, ma la presidenza non può spendere e ho capito che non posso vincere alla Roma’. In questo modo il ‘cattivo’ è Friedkin. A quel punto la dirigenza dovrebbe presentarsi con Allegri o Conte. Se oggi Mourinho mette la formazione titolare ci fa capire che dalla Coppa Italia voleva uscire o comunque l’aveva messo in preventivo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Rispetto a dicembre, quando Mourinho ha deciso di restare, oggi è cambiato poco, è ancora tutto in ballo ma si può decidere tutto a fine stagione riguardo alla qualificazione Champions. Anche io cerco di capire quale atteggiamento avrà la società. Se Mourinho davvero ha avuto la possibilità di allenare il Portogallo, aver rinunciato mi dà l’impressione che lui sia contento di continuare a Roma. Poi le cose cambiano in maniera repentina".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sarei sorpreso se a metà febbraio sia Mourinho che i Friedkin non conoscano ancora il futuro della Roma".