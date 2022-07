‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho si annoia durante le amichevoli”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7) : “Sarà una stagione unica perché spero non lo facciano mai più il mondiale a novembre. Mourinho si annoia durante le amichevoli. Dà questa sensazione. E’ un animale da trofei, ha bisogno della competizione continua e queste partite lo svuotano. Questo non significa che non sappia fare il proprio lavoro anche l’estate. Il mister che dava tanto risalto a queste gare era Spalletti".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "Oggi la squadra più vicina a Dybala è la Roma. A me risulta che nel giro di pochi giorni la Roma vende Zaniolo e prende l'argentino per il quale è pronto un contratto di 7 milioni, per quattro anni".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi stupirei molto se il 2 settembre Zaniolo fosse ancora un giocatore della Roma. Dybala sta aspettando che l'Inter gli trovi un posto. Lui vuole andare lì. Poi la Roma potrebbe diventare una possibilità".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma se vende Zaniolo deve aver per forza pronto un colpo forte in entrata. Io non cederei e aspetterei un'altra stagione per far crescere di più il valore del cartellino".