‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Mourinho è la garanzia della Roma in questo momento”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Una Roma che a forza di risultati sta ritrovando le sue convinzioni. Nel 2023 non ha mai perso e c'è il feeling tra Dybala ed Abraham che si scambiano assist e gol. La Roma è in un momento di fiducia. Mourinho riesce a trasformare dei potenziali casi in punti di forza. Forse non ci rendiamo conto dello spessore del nostro allenatore. Con due parole riesce a sistemare la situazione Zaniolo. Mourinho è la garanzia della Roma in questo momento storico".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io da tempo dico che Zaniolo deve andar via dalla Roma per una sua crescita professionale, e deve anche staccarsi da una protezione affettiva familiare. Nessuno discute le sue potenzialità tecniche, ha qualità ma è un ragazzo debole. Non può pensare di essere già arrivato, deve ancora crescere. Lui può essere prezioso per qualsiasi squadra, ma la sua storia alla Roma è finita e non può essere trascinata fino a giugno. E' impossibile recuperarlo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "In questa vicenda la colpa non è soltanto di Zaniolo. Non sappiamo veramente quello che è successo. Lui è anche uno che ha dato due ginocchia alla Roma. Forse avrà esagerato negli atteggiamenti, ma non è il lupo cattivo. Anche la Roma fa i suoi interessi".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo lo vedo debole anche dal punto di vista personale, non dimentichiamo che è un ragazzo che è diventato padre molto giovane. Forse è confuso. C'è però anche una gestione che non quadra nella Roma nei rapporti con i giocatori".