‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Mourinho è scarso, è bollito. Non ha gioco”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Prima mi è venuto in mente il centrocampo della Roma di qualche anno fa e credo cha quei giocatori bastava metterli in campo per fare la differenza. Sicuramente gli allenatori hanno la loro responsabilità ma alcuni calciatori ora a Roma e a Torino che sono sopravalutati”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho è scarso, è bollito. Non da un gioco alla squadra come era successo al Tottenham. Così come Allegri e sono gli allenatori più pagati in Italia ed i club sono vincolati da contratti pluriennali”.