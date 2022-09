‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Se la Roma non vince potrebbe aprirsi una mini crisi”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92.7): "La partita di oggi contro l'Empoli è importante per la Roma perchè potrebbe cancellare in un colpo solo le due sconfitte precedenti. Saresti comunque lì in classifica. Non vincere oggi aprirebbe una mini crisi. Sarebbe palese che c'è qualcosa che si è inceppato. Partita da vincere ma non facile. Un successo oggi sposterebbe tanto. Tutte le squadre italiane subiranno dei torti arbitrali, li subirà anche la squadra di Mourinho. Sicuramente la Roma sta per finalizzare l'accordo con Adidas e quello è un passaggio molto importante. Ci sarebbe una crescita dei soldi che vai ad incamerare con lo sponsor tecnico. A livello di immagine Adidas e Toyota sarebbero due segnali della tua grandezza e importanza".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per la Roma questa è una partita chiave. Deve dimostrare di poter dare una scossa. Viene da due gare negative. Penso che Mourinho deve cambiare qualcosa. Sono curioso di vedere quale centrocampo farà giocare stasera. Deve inventarsi qualcosa per cambiare il trend in mezzo al campo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non mi aspetto rivoluzioni. Se recupera Abraham è tanta roba. Lui e Dybala devono trovare il modo di tirare fuori la giocata. Questa sera è una partita complicata, l'Empoli è una buona squadra con giovani importanti. Bisogna alzare l'asticella, se diventa complicata questa partita è un segnale".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Cristante e Matic non possono giocare insieme. La Roma deve vincere ad Empoli, neanche un pareggio andrebbe bene. Il problema dei giallorossi è in mezzo al campo".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "La trasferta di Empoli è di vitale importanza. C'è la possibilità di rimanere lì, dato che la classifica è corta. Non sarà semplice. Camara dovrebbe partire dall'inizio, Zaniolo va in panchina. Al di là delle scelte, penso che ci sia un'enorme aspettativa sulla gara di stasera. Il recupero di Zaniolo è fondamentale, con lui Pellegrini può fare da collante tra attacco e centrocampo. I campi di calcio in Italia non mi sembrano in condizioni ideali, ma basta cercare alibi".