‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Lukaku permetterà alla Roma di non giocare meglio”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Antonio Felici (Teladoiotokyo - 101,5): "L'infortunio di Renato Sanches me lo aspettavo perché è la sua cartella clinica a dimostrarlo. C'è differenza rispetto al caso Wijnaldum che quando è arrivato qui non abbiamo avuto modo di vederlo all'inizio della sua esperienza alla Roma, ma era sano. Renato Sanches, invece, non gioca mai. Il Torino è una squadra tosta da affrontare con una trasfera difficile. Mi auguro una vittoria corsara da parte della Roma, ma è una di quelle partite che puoi portare a casa con lo 0-1".

Sandro Sabatini (Radio Radio mattino 104.5): “Lukaku è il punto di riferimento. ha delle caratteristiche molto precise e gli allenatori che lo hanno lo sfruttano per quelle. Gioca spalle alla porta poi quando sarà al top farà anche qualche galoppata delle sue".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Lukaku sembra essere uno che più gioca e meglio sta. La Roma sta cercando di trovare la sua identità a centrocampo con giocatori a mezzo servizio".

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): “Dybala è la luce ma Lukaku è il faro che la sostiene. Il belga fa gol e fa reparto da solo. È un giocatore fondamentale per la Roma. Non solo la Roma dipende da questi giocatori, tutte le squadre dipendono dai propri campioni. Questa squadra però con Mourinho non ha mai avuto un gioco. Deve giocare un calcio migliore invece Lukaku gli permetterò di non farlo. Mourinho è stato straordinario per il movimento che ha creato attorno alla squadra, ma in campo si è visto poco".

Furio Focolari (Radio Radio mattino 104.5): “Il giocatore di cui la Roma non può fare a meno è Dybala, poi viene Lukaku. Sono due giocatori straordinari che fanno la differenza. La Roma ha un potenziale fortissimo che non riesce ad esprimere. Mourinho sta dando molto meno di quello che aspettava. Non si può parlare solo di quello che ha vinto, il Mourinho attuale sta dando pochissimo alla Roma. La squadra è forte e dovrebbe esprimere un calcio migliore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.