RADIO PENSIERI, AGRESTI: “La Roma non può fallire contro il Genoa”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gilardino è un buon allenatore e l’ho visto bene anche in Serie B. La vittoria della Roma non è scontata anche se i giallorossi sono favoriti. La formazione ligure ha degli elementi di ottimi livelli. Sarà una partita vera e la Roma non deve abbassare i ritmi”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma parte favorita perché è più forte. Questa sera è una grande occasione per recuperare terreno sulle altre. I giallorossi non possono fallire. Se di dovesse allontanare ancora di più dalla vetta sarebbero troppi i punti di distacco”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Giocare con Pellegrini dietro Lukaku e Dybala è una buona scelta, col Sassuolo le cose migliori le ha fatte vedere in quel ruolo. È una partita importante per la Roma, ma lo è anche per il Genoa”.

