Non ha particolari impegni nei primi venti minuti, poi arriva la punizione furba ma non irresistibile di Ibra che all’Olimpico ha fatto sempre male. E qui le colpe di Rui ci sono tra posizionamento della barriera e mancata reattività quando fa un passo nella direzione sbagliata. Decisamente meglio su quella di Theo a fine primo tempo. Niente da fare sul rigore. Nei big match non brilla mai.