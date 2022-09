Ludogorets-Roma 2-1 LE PAGELLE: Ibanez-Smalling Editto bulgaro. Belotti da rodaggio

Esordio ufficiale con la Roma. Inizia con un colpo di testa poco preciso in uscita, poi è attento sugli altri pericoli che si presentano in area. Riapre la ripresa con un’altra uscita da rivedere. Sui gol si arrende. Mourinho ha testato l’esistenza di un affidabile secondo portiere alle spalle di Rui Patricio. L’esame non è andato bene.