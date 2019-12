Fiorentina-Roma 1-4 LE PAGELLE: Pellegrini de’Medici è davvero Magnifico. Il dolce stil Zaniolo

A Firenze i nomi di Lorenzo e Nicolò sono ben noti. Stasera però è Roma a portarli sugli scudi. Pellegrini è la Grande Bellezza in campo, Zaniolo si sbatte e prova a farsi rimpiangere in tutti i modi. Non è da meno Mancini. Primo tempo da applausi pure per Diawara e Perotti. E poi il solito Dzeko che si prende la rivincita