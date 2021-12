Olimpus Roma, vittoria e terzo posto: CMB Matera schiacciato 5-2 – FOTO

I Blues vincono grazie alla doppietta di Marcelinho e alle reti di Caio Junior, Tres e Bagadini

La sosta fa bene all'Olimpus Roma, che al PalaOlgiata torna a dominare contro il CMB Matera e si impone con un netto 5-2 che gli vale il terzo posto momentaneo in classifica. La squadra di mister D'Orto, già qualificata alle final eight di Coppa Italia, spera ora di arrivarci da testa di serie. Dopo il gol di Oitomeia in avvio del primo tempo, i Blues ribaltano il match con Caio Junior (prima rete con la sua nuova squadra), Tres e Marcelinho. Il primo tempo finisce 3-1 per i padroni di casa, che nella ripresa continuano a martellare realizzando anche i gol che valgono il pokerissimo. In rete ancora Marcelinho e Bagadini. Inutile il secondo gol di Matera realizzato da Edelstein.