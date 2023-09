Olimpus Roma eliminata in Supercoppa: L84 vince 3-0 la semifinale

I piemontesi sfideranno la Feldi Eboli in finale

Redazione

Non comincia bene la stagione dell'Olimpus Roma, sconfitta 3-0 dalla L84 nella semifinale che si è giocata alla Palestra Maggiore di Leini. La squadra di D'Orto deve arrendersi ai piemontesi, apparsi più in forma e capaci di imporsi con le reti di Tuli, Siqueira e Rescia. I Blues dovranno dimenticare in fretta la delusione e ricaricare le batterie per l'esordio in campionato previsto per venerdì 29. L'Olimpus sarà in trasferta ad Avellino per sfidare la Sandro Abate.

La partita - Nella semi finale tra Olimpus Roma e L84 squadre corte e pochi spazi di manovra che alla fine vanno inventati, come il corridoio che Josiko disegna per Tuli all'ottavo: il 6 di casa riesce a spizzare, ma Ducci si oppone. Altra triangolazione un minuto più tardi tra Cuzzolino e Siqueira (tiro deviato), poi la puntata di capitan Josiko troppo centrale. Il numero 10 funziona meglio come assist-man, arriva dai suoi piedi il suggerimento sul secondo palo per Tuli: deviazione e gol. Serve una super risposta di Ducci per evitare l'immediato bis di Coco Wellington, nel frattempo quinto fallo per l'Olimpus Roma e L84 che arriva al tiro libero proprio allo scadere: sul dischetto dei 10 metri va lo specialista Cuzzolino, ma il suo sinistro scheggia il palo esterno.

Doppio tentativo di Mateus: si apre così il secondo tempo di Leinì. Ma le emozioni sono rimandate alla parabola di Raguso che, all'ottavo, cerca di sorprendere Ducci dalla lunga distanza. Ancora L84 al dodicesimo: Maxi Rescia impegna severamente Ducci, abile nel ripetersi su Siqueira in ribattuta. Gioia solo rimandata per l'8 neroverde, che al tredicesimo esatto raccoglie l'imbucata di Cuzzolino e fulmina l'estremo difensore capitolino: 2-0. D'Orto corre immediatamente ai ripari e manda dentro Tres come portiere di movimento, ma la mossa propizia il 3-0 dalla distanza di Maxi Rescia. Per i blues piove sul bagnato quando Tres commette fallo su Cuzzolino e riceve il rosso diretto. Per i piemontesi di Paniccia, invece, è profumo di vittoria: quella che vale la finale di Supercoppa Lavoropiù contro la Feldi Eboli.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Isgrò, Fortino, Luizinho, Di Eugenio, Tres, Achilli, Cutrupi, Ceccarelli, Marcelinho, Biscossi, Rodriguez. All. D'Orto

L84: Pasculli, Rescia, Josiko, Cuzzolino, Coco Wellington, Tuli, Siqueira, Schettino, Mateus, Pazetti, Raguso, Parmeggiani. All. Paniccia

MARCATORI: 13'38'' p.t. Tuli (L84), 13' s.t. Siqueira (L84), 14'40'' Rescia (L84)

AMMONITI: Isgrò (O), Cutrupi (O), Marcelinho (O), Biscossi (O)

ESPULSI: al 15'29'' del s.t. Tres (O)

NOTE: al 19'50'' del p.t. Cuzzolino (L84) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Stefano Mestieri (Finale Emilia), Davide Plutino (Reggio Emilia) CRONO: Andrea Antonio Basile (Torino)

