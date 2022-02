Olimpus, Rafinha: “Scudetto e coppa, vogliamo tutto. Costruiti per vincere”

Il brasiliano dei Blues a Forzaroma.info: "A Torino la peggior partita della stagione, ma siamo già pronti a riscattarci"

Redazione

Il suo gol all'esordio nel derby con il Lido di Ostia ha fatto il giro degli smartphone in Italia. Coordinazione, tiro al volo di potenza, palla sotto al sette. Rafinha - all'anagrafe Rafael Rizzi - è uno degli ultimi acquisti dell'Olimpus Roma, l'uomo in più che i Blues sperano possa essere decisivo per la corsa a Coppa Italia e campionato.

Cosa rappresenta per te questa avventura all’Olimpus Roma? C’è tutto per far sì che sia un'avventura positiva - ha detto a Forzaroma.info -. Sono arrivato a dicembre in una squadra già pronta e in alto in classifica. Ha una grande rosa e abbiamo tutto per fare bene, dipende solo da noi.

A Eboli non sei riuscito a importi come speravi, ma con l’Olimpus hai mostrato subito quello di cui sei capace con i due gol contro Ostia. Cosa non ha funzionato alla Feldi? Non so perché si dica che non sono riuscito a impormi a Eboli. Ho giocato cinque partite con loro e ne abbiamo vinte quattro. Io ho giocato una media di 25 minuti a partita, poi ho avuto un grave infortunio che mi ha fatto restare fermo due mesi nei quali la squadra ha iniziato a perdere. Hanno cambiato allenatore e poi quando la squadra non va come la società spera si deve cambiare qualcosa. Purtroppo hanno cambiato me, nonostante il problema non fossi io. Ma va bene, è il passato. Guardiamo avanti.

Ora sei a Roma. Come ti trovi nella città? A Roma mi trovo benissimo. Ho giocato 7 anni a Rieti, quindi già conosco abbastanza bene Roma e sono contentissimo di essere tornato qua.

Che ambiente hai trovato nel nuovo spogliatoio? All’Olimpus ho trovato un spogliatoio buonissimo. Già conoscevo quasi tutti quindi per me è stato più facile arrivare a metà stagione. Sono tutte persone per bene, con un solo obiettivo in comune: vincere.

Mister D’Orto che allenatore è? È un mister intelligente che sta in questo sport da molto tempo. Sa gestire il gruppo e sa che cosa dobbiamo fare per vincere.

All’Olimpus avrai subito l’occasione di tornare a vincere un trofeo. A marzo le final 8 di Coppa Italia, poi se tutto andrà come deve i playoff di Serie A. Qual è l’obiettivo? Quest’anno abbiamo la possibilità di alzare due trofei, e il nostro obbiettivo non può essere altro che questo. La società ha fatto questa squadra per vincere quindi questo è il nostro obiettivo, ragionando passo dopo passo, una partita alla volta cercando di migliorare sempre per arrivare bene nelle partite decisive.

Bisogna eliminare i passaggi a vuoto come quello con l’L84. Cosa è successo secondo te? È solo un episodio negativo? A Torino purtroppo abbiamo giocato la peggiore partita della stagione, abbiamo sbagliato tutto e siamo consapevoli di questo. Sappiamo che non siamo quelli di Torino, ora dobbiamo eliminare questa partita perché ormai non si può tornare indietro. Dobbiamo lavorare e guardare avanti, perché abbiamo tutto per far bene in questa stagione.

Quando stavi a Rieti hai perso una finale scudetto. Speri di riuscire finalmente a riscattarti già quest’anno o servirà più tempo? È successo al mio primo anno in Italia. Spero quest’anno di poter fare un’altra finale, però questa volta vincerla, perché questo è il mio obbiettivo e anche quello della società.