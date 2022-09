L’Olimpus Roma vola: espugnata Avellino, con la Sandro Abate finisce 3-2

Sblocca il match Marcelinho, decisivi nel secondo tempo Joselito e Cutrupi. Per i campani in gol Gui e Ugherani

L'Olimpus Roma si concede il bis ed espugna il PalaDelMauro di Avellino. La squadra di Daniele D'Orto vince 3-2 contro la Sandro Abate dell'ex Nicolodi. I Blues si impongono in un match complicato, nel quale è venuta fuori la qualità superiore del roster di Andrea Verde. Ad aprire il match è Marcelinho al 3', che a tu per tu con Parisi è freddo e non sbaglia. Il pari arriva al 12'. La difesa dell'Olimpus si ferma e perde Gui, che supera Cerulli e mette in porta il gol dell'1-1. Il primo tempo sembra chiudersi senza sussulti, quando gli animi si scaldano e scoppia una rissa che si conclude con le espulsioni di Alex, Gui ed entrambi i tecnici, Piero Basile e Daniele D'Orto.