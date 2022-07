Roma-Shakhtar, da oggi in vendita anche i biglietti per la Curva Nord

Ci sono tre fasce di prezzo diverse. Per gli abbonati costerà 5 euro (6 euro per chi non ha il plus). Mentre per gli altri 10 euro

C'è tanto entusiasmo intorno alla Roma. Ieri i tifosi hanno riempito l'Eur per la presentazione di Dybala. E' stato abbattuto il muro dei 100mila biglietti venduti per le prime due gare di Serie A. Il 7 agosto è in programma l'amichevole con lo Shakhtar e sono stati già venduti oltre 35mila tagliandi. Vista l'alta richiesta da oggi è stata aperta anche la Curva Nord con tre fasce di prezzo diverse. Per gli abbonati costerà 5 euro (6 euro per chi non ha il plus). Mentre per gli altri tifosi 10 euro.