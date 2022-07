Roma, il 15 luglio chiude la campagna abbonamenti: superate le 35.000 tessere

Il club ha ricordato ai propri tifosi che questi saranno gli ultimi giorni per assicurarsi un posto all'Olimpico per la prossima stagione

La campagna abbonamenti della Roma prosegue a gonfie vele. Il club ha ricordato ai propri tifosi che questi saranno gli ultimi giorni per comprare la tessera: "C'è tempo fino al 15 luglio alle 18 per abbonarsi e non perdere nessuna partita di campionato all'Olimpico!". Fino a questo momento sono oltre 35000 i tifosi che si sono assicurati un posto fisso allo stadio per il prossimo anno. Numeri che confermano l'onda lunga che l'entusiasmo della scorsa stagione ha prodotto. La vittoria di un trofeo, per di più europeo, non ha fatto altro che dare un ulteriore spinta ai già incredibili numeri registrati.