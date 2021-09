Roma-Empoli: aperta la vendita dei biglietti per gli abbonati Serie A 2019-20

Il diritto di prevendita partirà dalle ore 12.00 di mercoledì 22 settembre e fino alle ore 11.59 di giovedì 23 settembre 2021

Gli abbonati AS Roma alla Serie A per la stagione 2019/20 potranno esercitare il diritto di prevendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 22 settembre e fino alle ore 11.59 di giovedì 23 settembre 2021. Per esercitare la prevendita solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR o il numero dell’abbonamento e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti per singola transazione. Tutti i tifosi in possesso di abbonamento digitale che hanno effettuato il logout dalla APP IL MIO POSTO potranno recuperare il loro codice PNR attraverso l’apposita funzione di recupero cliccando sul link in home page della App “Dove puoi trovare il tuo PNR”.