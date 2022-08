Inter-Roma, in vendita i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 25 euro

La sfida è in programma sabato 1 ottobre alle ore 18 e sarà il primo match dopo la sosta per la Nazionale

Tra poco più di un mese la Roma affronterà l'Inter a San Siro. La sfida è in programma sabato 1 ottobre alle ore 18 e sarà il primo match dopo la sosta per la Nazionale. Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 25 euro.