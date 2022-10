HJK Helsinki-Roma, da lunedì biglietti in vendita a 25 euro

La testa della Roma torna sul campionato, ma gli impegni per i giallorossi saranno fittissimi. Dopo la sfida col Napoli, la squadra di Mourinho proverà la rimonta in Europa League ripartendo dalla sfida in casa dell'HJK Helsinki giovedì 27 ottobre. Da lunedì 17 alle 12 partirà la vendita dei biglietti per la partita in Finlandia: "La procedura online - come spiega il sito ufficiale del club - prevede l’acquisto di un voucher pdf su asroma.com, che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso allo stadio Bolt Arena di Helsinki. In tutte le fasi di vendita, potrà essere richiesto massimo un biglietto per transazione. Il biglietto nominativo in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 25 ottobre. In caso di acquisti multipli con lo stesso indirizzo mail, sarà inviata un'unica e-mail contenente più biglietti".