Curva Sud del Castellani esaurita per Empoli-Roma. Restano posti in Tribuna Laterale

Il sito ufficiale dell'Empoli ha comunicato che sono stati esauriti i biglietti per la Curva Sud dello stadio Castellani per la sfida di lunedì tra Empoli e Roma. Per i tifosi giallorossi rimangono solo posti in Tribuna Laterale Sud. Questa la nota del club: "Empoli Football Club informa che i tagliandi del settore Curva Sud per la gara Empoli-Roma, valida per la sesta giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 12 settembre alle 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, sono esauriti.