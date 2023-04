Bayer Leverkusen-Roma, biglietti per il settore ospiti in vendita dal 2 maggio

Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione. Il costo dei biglietti è di 15 euro. Il settore ospiti sarà configurato in modalità “Standing Room” (sola disponibilità di posti in piedi)

L'Olimpico è sold out per la sfida d'andata col Leverkusen e i tifosi giallorossi sono pronti a riempire il settore ospiti della BayArena il 18 maggio. L'impianto del Bayer è di 30mila posti e circa 1800 saranno destinati ai romanisti. Le vendita dei tagliandi per gli abbonati partirà il 2 maggio a sarà attiva dalle 12 fino alle 11.59 di giovedì 4 maggio 2023. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 22-23. La vendita liberà inizierà il 4 maggio alle ore 12. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione. Il costo dei biglietti è di 15 euro.

La Roma comunica anche che il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio e l'acquisto non costituirà alcun diritto di prelazione per l’eventuale finale. Su indicazione del club ospitante, non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore SG1. Per questa partita, al fine di ottenere la massima capienza disponibile, il settore ospiti sarà configurato in modalità “Standing Room” (sola disponibilità di posti in piedi). Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio BayArena di Leverkusen) sarà inviato dalla Roma entro le ore 18 di martedì 16 maggio, all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto su asroma.com.