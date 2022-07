Abbonamenti Roma, toccata quota 36 mila a un giorno dalla scadenza

Il percorso degli abbonamenti per le gare casalinghe della prossima stagione della Roma sta per concludersi, mancano poco più di 24 ore. Per il momento le tessere staccate hanno toccato quota 36 mila. Per i tifosi indecisi c'è ancora un giorno per accaparrarsi la possibilità di assistere alla squadra di Mourinho dal vivo all'Olimpico. Fin qui la risposta è stata come al solito pronta e convincente, ma c'è da fare ancora un ultimo passo da compiere. I giallorossi giocheranno la prima in casa il 22 agosto contro la Cremonese.