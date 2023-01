Primavera, domani ottavi di Coppa. Guidi: “Contro il Lecce serve la miglior Roma”

La Roma primavera affronterà domani alle 12.30 il Lecce negli ottavi di Coppa Italia. Alla vigilia del match, il ct Guidi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club per parlare della partita. Queste le sue parole: "Sicuramente dobbiamo migliorare nella lettura del gioco e dei momenti della gara, è una cosa che stiamo chiedendo a dei ragazzi che comunque sono giovanissimi e la loro esperienza deve passare per forza di cose da degli errori. La partita è complicata perchè il Lecce una squadra costruita per provare a vincere il campionato, ha esperienza e si è allenata molto bene. Ci ha già messo in difficoltà nella gara di campionato, quindi sappiamo che per superarla serve la miglior Roma". E infine, sui prossimi impegni della squadra: "Il calendario è un pò anomalo, è un'incognita per tutti e noi forse l'abbiamo pagata, per colpa anche mia che magari non sono stato bravo a farli stare con la spina attaccata. Però è comunque un campionato anomalo perchè dopo 55 giorni di sosta ci troviamo a fare 3 giorni in una settimana ma è così per tutti quindi dobbiamo farci trovare pronti"