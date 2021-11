Trigoria, seduta in vista del Genoa: ok Pellegrini, out Smalling – FOTO

Domani la rifinitura e la partenza per la Liguria. Verso il forfait Vina, Smalling e Calafiori

Nuovo allenamento per la Roma questa mattina. I giallorossi preparano la trasferta di domenica con il Genoa. Mourinho ha recuperato ieri Pellegrini e Kumbulla , mentre hanno lavorato ancora a parte Vina, Smalling, Calafiori e Spinazzola. I giallorossi hanno svolto un lavoro importato su parte atletica, tecnica e tattica. Domani la rifinitura e la partenza per la Liguria.

Riccardo Calafiori, risentimento alla coscia sinistra (in dubbio per il Genoa); Matias Vina, lesione all'adduttore destro (in dubbio per il Genoa); Leonardo Spinazzola, rottura del tendine d'Achille sinistro (probabile rientro metà dicembre); Chris Smalling, lesione al flessore della coscia destra (in dubbio per il Genoa)