Trigoria, seduta atletica e tattica: Perez e Villar in gruppo

La Roma continua a preparare la sfida contro il Sassuolo. Grande escluso di giornata Alessandro Florenzi: lo sbarco a Valencia ha sancito il suo definitivo passaggio alla squadra spagnola. Dopo l’arrivo nella capitale dei nuovi acquisti e il primo allenamento di Ibanez, oggi è stato il turno per Villar e Carles Perez.I giallorossi dovranno rimettere in piedi il loro cammino in campionato dopo un mese negativo: le sconfitte contro Torino e Juventus hanno bloccato la formazione di Fonseca e l’Atalanta è alle spalle per la corsa al quarto posto. Il pareggio nel derby contro la Lazio ha portato fiducia per i prossimi impegni dei giallorossi.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

ALLENAMENTO

Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero dai rispettivi infortuni, mentre i nuovi acquisti Villar e Perez si allenano regolarmente in gruppo. Per i giallorossi seduta atletica e tattica per preparare la sfida al Sassuolo di De Zerbi.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.