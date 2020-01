Trigoria, Roma al lavoro in vista della Juve: Cristante in gruppo, si fermano Mkhitaryan e Zaniolo – FOTO

Questa mattina alle 11 la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per cominciare a preparare la partita di domenica prossima contro la Juventus. Fonseca ha guidato la sessione di allenamento della squadra. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Cristante, mentre si fermano Mkhitaryan (dolore alla coscia sinistra) e Zaniolo (contusione coscia destra). L’armeno verrà valutato nelle prossime 48 ore.

INDISPONIBILI

Henrikh Mkhitaryan: dolore alla coscia sinistra, stop da definire.

Federico Fazio: fastidio all’adduttore, in dubbio per la Juventus.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, possibile rientro con la Juventus.

L’ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra viene divisa tra chi ha giocato con il Torino e chi no. Per i primi l’allenamento si è strutturato con un lavoro di recupero in campo e in palestra. Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta proseguono il percorso di recupero. Fazio svolge invece lavoro individuale. Mkhitaryan si è fermato a causa di un fastidio alla coscia sinistra. Anche Zaniolo lavora a parte a seguito di una contusione alla coscia destra. Cristante torna con il gruppo per parte della seduta.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.