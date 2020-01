Trigoria, prima parte in gruppo per Kluivert e Santon. Scarico per chi ha giocato ieri

Secondo stop consecutivo per la Roma dopo la sconfitta contro il Torino. I giallorossi si sono arresi alla Juventus che vince grazie ai colpi di Demiral e Ronaldo. Per la squadra di Fonseca, rimane la delusione di non esser riusciti a riacciuffare il pareggio dopo il rigore di Perotti. Ma le brutte notizie non sono finite qui: stagione finita per Zaniolo dopo la rottura del legamento crociato. Nonostante tutto, il gruppo si è ritrovato quest’oggi a Trigoria per lavorare sul campo in vista del match di Coppa Italia contro il Parma, in programma giovedì 16 gennaio alle 21:15.

INDISPONIBILI



Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop da definire.

Henrikh Mkhitaryan: coscia sinistra, stop da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, in dubbio per la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.45 – Prima parte in sala video per un focus dettagliato sulla Juventus. Dopo 40 minuti la squadra è scesa in campo per lavorare sulla tattica e soprattutto sulle palle inattive. Fazio e Zaniolo regolarmente in gruppo. Spinazzola è rientrato a Trigoria e ha svolto una sessione individuale in palestra. Kluivert e Santon sono rientrati parzialmente in gruppo, svolgendo la prima parte dell’allenamento con la squadra facendo poi la seconda parte individualmente. Scarico in palestra per chi è sceso in campo ieri , il resto della squadra invece ha svolto il solito allenamento tecnico tattico. Fazio, Pastore e Zappacosta continuano il percorso di recupero.

PROBABILE FORMAZIONE

Tra i pali Pau Lopez mentre resiste il ballottaggio Florenzi- Spinazzola per la fascia destra. A completare il reparto difensivo favorito il duo Mancini–Smalling, con Kolarov sulla sinistra Diawara e Veretout in regia. Sulla destra ecco Under, mentre dalla parte opposta confermato Perotti. Pellegrini alle spalle di Kalinic punta.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.