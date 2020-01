Trigoria, lungo allenamento tattico: Pastore e Perotti per parte della seduta in gruppo – FOTO

Serve una reazione di squadra. La chiederà sicuramente Fonseca agli undici che scenderanno in campo domenica contro la Lazio. I giallorossi continuano il lavoro a Trigoria in vista del derby di domenica. Domani sarà già rifinitura e l’assenza di Diawara grava sulle dinamiche della squadra, costretta agli straordinari dalla situazione infortuni. Fonseca studia la migliore alternativa al guineano, ipotizzando un ritorno di Mancini al fianco di Veretout. Sulle fasce si preannuncia un ballottaggio a destra tra Florenzi e Santon, mentre un Kolarov sottotono potrebbe dare spazio a Spinazzola sulla sinistra.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa 2 mesi.

ALLENAMENTO

Ore 12.00 – Primo dei due allenamenti a disposizione per preparare il derby. Lunga sessione e quasi esclusivamente incentrata sull’aspetto tattico: inizialmente attivazione muscolare, riscaldamento con giri di campo ed esercizi atletici. Poi torello e sessione tattica. Graduale rientro in gruppo per Pastore e Perotti, con una parte individuale e parte in gruppo. Diawara ha cominciato le terapie, recuperato Mirante. Mkhitaryan, Zappacosta e Zaniolo continuano il loro percorso riabilitativo.

PROBABILE FORMAZIONE

In vista della derby con la Lazio, in programma domenica alle ore 18:00, Fonseca dovrà fare a meno di Diawara e in mediana ci sarà Veretout in coppia con Cristante, anche se resta viva l’ipotesi Mancini mediano. Scalpitano Santon e Spinazzola, che aveva fatto benissimo con il Genoa. In avanti tornerà Edin Dzeko dopo la squalifica in Coppa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.