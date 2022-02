Ita Airways omaggia Francesco Totti: dedicato un Airbus A330

Continua l'iniziativa denonimata "Naming Azzurri"

È dedicato a Francesco Totti il settimo Airbus, un A330. Dopo i due A319 «battezzati» Gino Bartali e Pietro Mennea, i tre A320 intitolati a Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni e l'A330 che porta il nome di Tazio Nuvolari, ecco quindi una nuova idea di Ita Airways. Con l'iniziativa denominata «Naming Azzurri» (sondaggio rivolto gli utenti dei principali social network, dove viene chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea e lanciato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport) è stato deciso di omaggiare così l'ex storico capitano della Roma.