Udinese, ufficiale l’esonero di Gotti

Il tecnico dei friulani paga la sconfitta contro l'Empoli

Era ormai nell'aria e si attendeva solo il comunicato ufficiale. L'Udinese ha deciso per l'esonero di Luca Gotti, che ha pagato il brutto ko con l'Empoli che ha allungato a un mese la striscia di partite senza vittorie per i friulani, a più 6 sul terzultimo posto. Pochi minuti fa la nota sul sito dei bianconeri: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Al suo posto potrebbe restare il vice, Gabriel Cioffi, ma la corsa resta aperta anche ad altri possibili sostituti.