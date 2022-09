Udinese-Inter, ammonito Brozovic: salta il big match con la Roma

Simone Inzaghi non potrà avere il croato a disposizione nella partita con i giallorossi dopo la sosta per le nazionali

L'Inter perde un giocatore fondamentale per il suo centrocampo in vista del big match contro la Roma. Al 57' della gara di campionato con l'Udinese, Marcelo Brozovic è stato ammonito per un fallo in mezzo al campo. Il calciatore croato era diffidato e quindi Simone Inzaghi non potrà averlo a disposizione nella partita con i giallorossi del 1° ottobre alle 18 a San Siro, dopo la sosta per le nazionali.