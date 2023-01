Totti, opinionista per una sera con Del Piero e Henry

Al King Fahad International Stadium di Riyadh, l'ex capitano della Roma si è messo le cuffie, con tanto di microfono, per passare una serata insolita

Totti si diverte anche fuori dal campo. Dopo aver trionfato nella "Padel Cup" in coppia con Materazzi, l'ex capitano della Roma ha passato una serata insolita. Al King Fahad International Stadium di Riyadh, Francesco si è messo le cuffie, con tanto di microfono, per fare l'opinionista insieme all'ex compagno e amico Alessandro Del Piero e al campione francese Henry. Insomma, il 10 non smette mai di stupire.